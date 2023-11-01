بسبب أرض زراعية.. مقتل مزارع خلال مشاجرة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين شخصين بأسيوط، لخلافات حول الجيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، بإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفي، بالفحص تبين قيام (مزارع) بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه آخر وإحداث إصابته التي أودت بحياته حال تواجده بقطعة أرض زراعية، لخلافات الجيرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية - 2 خزينة – عدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.