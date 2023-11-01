بـ90 مليون جنيه.. ضبط صيدلي ومساعده للاتجار بالأقراص والأمبولات المخدرة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط كميات من الأقراص والعبوات والأمبولات المخدرة، بحوزة صيدلي ومساعد صيدلي بالدقهلية، قدرت قيمتها المالية بحوالي 90 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام صيدلي، ومساعد صيدلي بالإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ميت غمر، وبحوزتهما (44500 قرص لعقاقير مخدرة – 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر – سيارة.

وبتفتيش مخزن خاص بالصيدلي أسفل الصيدلية ملكة ضُبط بداخله (668130 قرص لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبول لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرص لعقار الترامادول المخدر- 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة – 86700 قرص مهرب ومجهول المصدر - مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (90.000.000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.