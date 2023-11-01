حرضه رئيسه في العمل.. ليلة دامية قتل فيها عامل بويات بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

حرض "سيد. ن"، عامل لديه في محل للبويات بالمرج، على التشاجر مع آخر على خصومة معه، ما أسفر عن مقتل الأخير.

استمع العامل "محمد. ت" لتوجيه رئيسه في الشغل، واستل سكينًا وتشاجر مع عامل آخر "محمد. م" في منطقة المرج بالقاهرة.

حاول الأهالي التدخل لفض المشاجرة إلا أن القاتل انفض على المجني عليه وأسقطه قتيلًا بعد أن سدد له طعنات متفرقة في جسده.

حاول القاتل أن يُبعد عنه شبهة القتل العمد، توجه إلى المستشفى ومصاب بجروح في جسده، وحرر محضر ضد القتيل وخضع للعلاج.

حضرت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة وعلمت بما جرى، وأمرت النيابة بنقل جثة القتيل إلى المشرحة لتشريحها وبدأت في البحث عن القاتل.

وصل الأمن إلى القاتل في المستشفى ووضعت عليه حراسة مشددة لحين استشفائه، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.