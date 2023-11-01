رباب في دعوى خلع: فارس أحلامي اتجوز عليا.. والكلب جابلي حقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "رباب. ح"، 33 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها قائلة: "جاب زوجته الثانية في بيتي".

قالت الزوجة في دعواها رقم 831 لسنة 2023: "تزوجت عن قصة حب دامت 4 سنوات لكونه ابن الجيران وبعد الاتفاق على الزواج، انتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية لمدة سنتين".

أضافت: "عشنا أجمل أيام العمر حتى وفاة والده، بعدها دخلت الخلافات منزلنا والسبب مشادات كلامية بين أفراد عائلته لتقسيم الميراث، لم أحاول التدخل بينهما".

تابعت: "زوجي يُربي كلب بمنزلنا.. وبعد نزولي لزيارة أهلي لمدة أسبوع، لم أقوم بالتواصل معه وفضلت أعمل له مفاجأة، بالتوجه إلى عش الزوجية، لاحظت تأخر زوجي في فتح الباب، وبعد دخولي طالبني بالنزول لقضاء بعض المستلزمات، لكن الكلب لم تتوقف عن الصياح".

أكملت رباب: "قررت دخول غرفة النوم لتغير ملابسي، ولاحظت صياح الكلب أمام الغرفة محاولا التهجم علية، حاولت فتحها، صدمت بسيدة بالداخل ترتعش من الخوف، والغريب بعد تعرضها لعاهة مستديمة من الكلب بررت وجودها بأنها زوجته".

وأكملت توجهت إلى بيت أهلي بعد طلب الطلاق، ودارت مفاوضات وصلت لمشادة كلامية وتطورت لمشاجرة بين العائلتين، فلجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة الخلع، ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن.