شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بمناقشة كتاب "الإنجيل اليوم" بحضور مفكر لاهوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، فى اللقاء الذى نظمته دار الثقافة بالهيئة الإنجيلية لمناقشة كتاب "الإنجيل اليوم: قراءة معاصرة لإنجيل مرقس" بحضور الكاتب والمفكر اللاهوتى الفرنسى أنطوان نوى، مؤلف الكتاب.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بأنطوان نوى، مؤلف الكتاب مشيدًا بهذا الإصدار القيِّم، الذى يتبنى قراءة معاصرة لإنجيل مرقس؛ الذى ربما يعد النص الأقدم فى العهد الجديد، وقال "فى بداية كلمتى أود التأكيد على أن التفسير هو عملٌ ذو قواعد، وأولى هذه القواعد هى رحلة الذهاب والعودة فى تفسير النص، والتى تشتمل على قراءة سياق النصِّ التاريخى والجغرافى والأدبى وخلفياته اللغوية، لنعرف ماذا كان النص يريد أن يقول للمتلقى الأول (هناك وآنذاك)، ثم العودة به إلى واقعنا المعاصر لمعرفة ماذا يريد النص أن يقوله لنا فى وقتنا الحالى (هنا والآن)".

وشارك فى فعاليات اللقاء عددا من قيادات وقسوس الطائفة الإنجيلية بمصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وخلال جلسات اللقاء المتعددة دار حوار مع مؤلف الكتاب حول الإصدار الإنجيل اليوم، والرد على التساؤلات والاستفسارات.

الدكتور القس أندريه زكى



جانب من اللقاء