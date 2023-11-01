شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس تكرم تلاميذ متفوقين رياضيا تشجيعا للموهوبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مدرسة الحى الثانى الرسمية للغات التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية الطلاب المتفوقين رياضيا، حيث منح محمد سعد مدير المدرسة الطالبة ميرال عيد حسين بالصف الثالث الابتدائى والحاصلة على بطولة الجمهورية في الجمباز شهادة تقدير، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تشجيع المتفوقين واكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم المستمرة.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد خلال الأيام الماضية اجتماعا مع المديريات التعليمية، وأكد الوزير على أهمية يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب داخل المدارس في إطار جذب التلاميذ للمدارس، إضافة إلى فترات المشاهدة للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، مشيرًا إلى أن فترات المشاهدة تساعد في سد عجز المعلمين، حيث أن الحصة التي يتم عرضها بالتليفزيون تكافئ حصتين دراسيتين.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتعريف الطلاب بإنجازات الدولة في كل المجالات كالتعليم والصحة والسكن وكافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، من خلال مسابقات يتم تنفيذها من خلال الطلاب بالمدارس، موضحة أنه يتم تنفيذ، مسابقة المبدع الصغير بالحلقة الابتدائية، مسابقة ابدع وابتكر بالحلقة الإعدادية، مسابقة نعم نستطيع بالمرحلة الثانوية لجميع تلاميذ المدارس الحكومية.