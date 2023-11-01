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الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة جهود تلبية احتياجات المواطنين بالقطاعات الخدمية

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

خلال الاجتماع القاهرة - سامية سيد - خلال الاجتماع

كتب محمد الجالى

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:30 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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