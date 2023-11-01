شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم الطبى للمصابين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، حيث استقبل معبر رفح اليوم الأربعاء أول فوج مصابين من الأشقاء الفلسطينيين نتيجة للأحداث.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تم فحصهم بواسطة الطواقم الطبية المجهزة الموجودة في المعبر وتحويلهم إلى المستشفيات بشمال سيناء، مثل مستشفى بئر العبد ومستشفى العريش العام".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "بينما نحن نتحدث، مازالت الطواقم الطبية تعمل على استقبال بقية المصابين من خلال أسطول هيئة الإسعاف المصرية، وهناك متابعة على مدار الساعة من جانب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عبر غرفة إدارة الأزمة المنعقدة طوال الـ24 ساعة داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتأكد من تنفيذ الخطة التي تم وضعها منذ بدء الأحداث للتعامل مع التداعيات الصحية لهذه الأحداث".