شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: وصول حافلة جديدة تحمل بعض مزدوجى الجنسية من قطاع غزة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة جديدة إلى مصر تحمل عددًا من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة، وذلك حسبما عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

وكشفت القاهرة الإخبارية عن أن هناك تنسيقًا بين مصر والسفارات الأجنبية لتسهيل دخول حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة.

وبحسب عاجل للقاهرة الإخبارية قبل قليل، فقد وجه حاملو الجنسيات المزدوجة الشكر لمصر قيادة وحكومة لتسهيل دخولهم.