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القاهرة الإخبارية: وصول حافلة جديدة تحمل بعض مزدوجى الجنسية من قطاع غزة لمصر

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القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة جديدة إلى مصر تحمل عددًا من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة، وذلك حسبما عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

 

وكشفت القاهرة الإخبارية عن أن هناك تنسيقًا بين مصر والسفارات الأجنبية لتسهيل دخول حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة.

 

وبحسب عاجل للقاهرة الإخبارية قبل قليل، فقد وجه حاملو الجنسيات المزدوجة الشكر لمصر قيادة وحكومة لتسهيل دخولهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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