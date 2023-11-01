شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: استقبلنا أكثر من 28 مصابا فلسطينيا والأعداد تزداد لحظيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة تنفيذهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية للأشقاء من قطاع غزة ببدء الاستقبال الفعلي من المصابين بالإضافة إلى العابرين من جنسيات الدول المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة أولى من المصابين الفلسطينيين وصلت عبر معبر رفح.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، أن عدد الفلسطينيين المصابين الذين وصلوا عبر معبر رفح يزيد عن 28 حالة حتى الان، موضحا أن الرقم يتغير لحظيا ونعمل الان من خلال الزملاء في المعبر أو الحجر الصحي للتعامل مع القادمين ونقلهم الى مستشفيات بئر العبد والشيخ زويد والعريش.

وأشار عبد الغفار، إلى أن القادمين من معبر رفح حاملين الجنسيات الاخرى تم توقيع الكشف الطبي عليهم وتلقيحهم بلقاحات ضد بعض الأمراض، مفيدا بأن هناك 117 من حاملي الجنسيات المزدوجة تلقوا الرعاية الصحية من خلال خطة وزارة الصحة الموضوعة منذ وقوع الازمة.