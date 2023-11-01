شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: أدخلنا 108 شاحنات لغزة و40 سيارة إسعاف نقلت المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد ممدوح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن شاحنات المساعدات توالت على الدخول إلى قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة مع الضغوط المصرية، واقتناع المنظمات الدولية بجهود الدولة المصرية.

وأضاف محمد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، أن هناك منظمات أممية طالبت بعد إيضاح الصورة أمام معبر رفح بإيقاف تعنت الاحتلال والسماح بإدخال المساعدات، مؤكدا أنه تم ادخال أكبر قافلة أمس بها 59 شاحنة، إضافة إلى عدد كبير اليوم من الشاحنات و40 عربة إسعاف لنقل الجرحى.

وتابع: "تم دخول سيارات الإسعاف لنقل المصابين لإجراء جراحات عاجلة، والحصيلة 108 شاحنات دخلوا عبر معبر رفح، بالإضافة إلى شاحنات منظمات المجتمع المدني والهلال الاحمر المصري، لافتا إلى أنه صدرت التعليمات لطواقم الأطباء لاستقبال الجرحى التي تحتاج جراحات عاجلة.

واستكمل: "يوجد أكثر من 3 آلاف حالة داخل قطاع غزة تحتاج لجراحات عاجلة مع العمل على إنقاذ أكثر من 25 ألف مصاب بشكل عام، بينما المستشفيات في غزة قاربت على الخروج من الخدمة لنقص الوقود"، نافيا الشائعات المتداولة حول استشهاد بعض المصابين الفلسطينيين خلال نقلهم من قطاع غزة إلى معبر رفح.