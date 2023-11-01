أخبار مصر

وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

 

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

 

- الدكتور إلهامي علي عبدالعزيز ترابيس، رئيسًا لجامعة دمنهور.

 

- الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

- د. طارق مصطفى محمد غلوش نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

- د. محمد حسين رفعت السركي، عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.

 

- د. منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا.

 

- د. أمجد جمال إبراهيم السيد، عميدًا لكلية الآداب جامعة بنها.

 

- د. بسيوني عبدالقادر بدوي هليل، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements