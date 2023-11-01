شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالى: - الدكتور إلهامي علي عبدالعزيز ترابيس، رئيسًا لجامعة دمنهور. - الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. - د. طارق مصطفى محمد غلوش نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث. - د. محمد حسين رفعت السركي، عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة. - د. منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا. - د. أمجد جمال إبراهيم السيد، عميدًا لكلية الآداب جامعة بنها. - د. بسيوني عبدالقادر بدوي هليل، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ.

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