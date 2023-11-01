شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتى لتوفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري غدا الخميس فعالية توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصرى وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة.

على جانب أخر دفعت مصر بعدد كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الذين سقوط في الغارات الجوية والقصف العنيف والعشوائي الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وخصصت سيارات إسعاف مجهزة مع وجود أطقم طبية مختصة بالتعامل مع الحالات الحرجة كما نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة خلال الأيام الماضية فى التنسيق مع مختلف الدول لضمان تواجد ممثليهم في نطاق معبر "رفح" من الجانب المصرى لاستقبال رعاياهم، كذا توفير المستندات التي ستساعد في عملية عودتهم إلى دولهم