وزير الرى يكرم الفائزين بجائزة الابتكار فى إدارة المياه

وأشار سويلم إلى أن تحديات المياه العديدة فى مصر تتطلب إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ث كفاءة استخدام المياه.

وأضاف أن هدف هذه المسابقة هو تقديم أفكار جديدة كحلول لتحديات المياه ، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بالتعامل مع هذه الأفكار الجديدة وتطويرها من خلال دراسات بحثية تفصيلية لهذه الأفكار بالتنسيق والتعاون مع اصحاب هذه الافكار .

وكرم الدكتور سويلم الفائزة بالمسابقة اسم الدكتورة الراحلة فوزيه نجم الدين بمركز البحوث الزراعية، في موضوع استخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية في معالجه المياه لاستخدامات الري، واستلم الجائزه زوجها وأبناؤها .

كما قدم جائزة تشجعية للطالب يوسف محمود - تلميذ بالمرحلة الإعدادية باعتباره أصغر المتسابقين عمرا (15 عاما)، عن موضوع استخدام المجال المغناطيسي لتحليه مياه الري وتوليد طاقة كهربائية من تدفق المياه، وكذا استخدام الطاقة الشمسية فى طلمبات الري.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام ، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الإستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه) .