شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف فى غزة منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف في غزة منذ بدء الحرب، موضحة أن جيش الاحتلال يقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وفى وقت سابق قصفت طائرة أباتشى إسرائيلية قطاع غزة أثناء البث الهوائى لقناة القاهرة الإخبارية.

وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن طائرة أباتشي إسرائيلية ألقت المقذوفات على قطاع غزة، عقب إلقاء طائرات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء القطاع، أعقبه قصف مستمر لقوات الاحتلال في داخل القطاع.