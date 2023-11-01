استدعاء الفنانة نسرين طافش للاستكتاب أمام المحكمة لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 اسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، لجلسة 6 نوفمبر؛ لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيكة بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيدا قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهمة إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومزيل بتوقيع المتهمة وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.