رميًا بالرصاص.. حبس فني أنهى حياة نقاش في مشاجرة بالمنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، حبس أحد الأشخاص "فني" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإنهاء حياة آخر يعمل نقاش بعيار ناري في مشاجرة بينهما منطقة المنيب.

البداية بتلقي قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بحدوث مشاجرة وسقوط متوفي في منطقة المنيب بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول نقاش، توفي إثر إصابته بعيار ناري، طرف ثان فني بإحدى الشركات، مقيمان بعقار بذات المنطقة، أطلق خلالها الثاني عيار ناري من فرد خرطوش تجاه الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بالجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.