سويلم يلتقي نائب وزير الأراضي الياباني على هامش أسبوع القاهرة للمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، ناكانو جوجى، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية اليابانى، وتم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشاد الدكتور سويلم، بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية، مشيرًا لرغبته فى استمرار التعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية.

وأشار، إلى مجهودات مصر واليابان الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، والتعاون بين البلدين لقيادة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضى، وتم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف"؛ لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

وأشاد الدكتور سويلم بالسيدة يوكو كاميكاوا، المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة لدورها البارز فى دعم الحوار التفاعلى، معربًا عن رغبته فى استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال النجاح الذي تحقق سابقَا وصولًا إلى مؤتمر المناخ COP28.

وتوجه، بالدعوة للجانب الياباني لدعم المبادرة الدولية للتكييف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.