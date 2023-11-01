أحمد موسى يكشف مخطط أمريكا تجاه مصر - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف الإعلامي أحمد موسى مخطط أمريكا لحماية المصالح الإسرائيلية، وموقف الصراع العربي – الإسرائيلي، وذلك في كتاب (شهادتي) لـ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مصر هي الهدف مما يحدث في قطاع غزة وهذا هو المخطط الأمريكي الإسرائيلي، لافتا إلى أن أمريكا جاءت لإتمام وتنفيذ مخطط التهجير الدائم.

وأشار موسى إلى أن وثيقة إسرائيل التي انتشرت في وسائل الإعلام بشأن مخططتهم لتهجير مواطني غزة فحواها يقول إن إجلاء السكان في قطاع غزة خلال الحرب والتصفية من الشمال حتى الجنوب مع الهجوم، وإقامة مدن وخيام في شمال سيناء؛ لاستيعاب الفلسطينيين المرحلين (المطرودين)، ثم إنشاء منطقة عازلة وعدم السماح للسكان المهجرين بالعودة لممارسة الأنشطة أو الإقامة بالقرب من حدود إسرائيل، وتنفيذ الخطوة الأولى بمساعي أمريكية، منوها إلى أن كل المقترحات مرفوضة بالكامل وهذا ما أكد عليه الرئيس ورئيس الوزراء، قائلا: نتنياهو تحدث على أن الوثيقة الإسرائيلية صحيحة ولكنها لا تؤخذ على المحمل الجاد.

وأردف موسى أن الوثيقة توصي بأن أي أرض تحتلها إسرائيل لا تسمح قوة الاحتلال بدخول المواطنين المهجرين أو عودتهم لأراضيهم مرة أخرى، وحل الأزمة لن يتم إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية، ونتنياهو اعترض على الانسحاب من غزة في وزارته بحكومة شارون 2005، لافتا إلى أن الوثيقة الإسرائيلية أوصا بإطلاق حملة في الغرب للترويج لفكر الخوف على المدنيين بقطاع غزة مما سيحدث من قتل ومواجهة –التي تحدث حاليا-؛ لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم في القطاع، مع ضغط أمريكا على مصر لقبول سكان غزة وتوطينهم.

وًتابع موسى أن العرب يحتاجون للتماسك والاتحاد في قمة الرياض المقبلة؛ لعدم إحداث فتنة بين الشعوب العربية، فالعالم الغربي كله ضد العرب، لأن ضياع القضية الفلسطينية يعني ضياع المنطقة، ونحن أقوياء بما لدينا من قادة وثروات، ولو مصر سقطت أو تأثرت سيسقط العرب، ومصر لن تسقط بفضل جيشها وشعبها.