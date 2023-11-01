شكرا لقرائتكم خبر عن نوادي الأهلى والزمالك وهليوبوليس.. أبرز أماكن مركزا خدمة التوثيق كل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتشغيل 12 مركزاً لخدمات مصر المتنقلة - سيارات - يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، لإتاحة كافة معاملات التوثيق، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 3 نوفمبر.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية أماكن تقديم الخدمة المتنقلة لتوثيق المحرارات كل جمعة

بالأماكن الآتية: مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور.

ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.