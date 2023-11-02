شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني لبحث التصعيد في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حول التصعيد العسكري في قطاع غزة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس) - إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكامل، وضمان حماية المدنيين، وتقديم الدعم لرعايا الدول الثالثة والإفراج عن الرهائن.

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