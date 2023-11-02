"الحرية": فتح معبر رفح تأكيد على دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن معبر رفح البرى لدخول 81 مصابا فلسطينيا وعلاجهم بالمستشفيات المصرية؛ وعبور شاحنات المساعدات الانسانية مقابل خروج حاملى الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة الى مصر؛ يمثل نجاحا جديدا وتأكيدا على دور مصر الريادى الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطينى.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى؛ في بيان له، الأربعاء، أن مصر على مدار تاريخها لم تتوان عن دعم القضية الفلسطينية وقدمت من أجلها الاف الشهداء؛ كما تتصدر أولويات القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في المحافل الدولية؛ من أجل أن يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية؛ واقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

وأوضح أن مصر تقوم بدورها الوطنى والقومى لدعم الشعب الفلسطينى؛ من خلال تقديم المساعدات الانسانية الغذائية والطبية؛ وتجرى اتصالات مكثفة مع قادة وزعماء دول العالم لوقف اطلاق العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة؛ وفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الانسانية لأبناء الشعب الفلسطينى؛ وعلاج الجرحى؛ والعودة مرة اخرى الى مسار عملية السلام؛ وصولا الى حل الدولتين؛ بما يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مستشفيات مصر جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى الفلسطينيين؛ الذين سيتم نقلهم الى مصر فى اطار التنسيق المستمر بين الجانبين لنقل الجرحى الذين يصعب علاجهم في قطاع غزة.