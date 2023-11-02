شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 2/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 45: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 2:48 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد صلاة العصر 2:40 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
وقت صلاة الظهر 11:26 ص
موعد صلاة العصر 2:36 م
وقت صلاة المغرب 5:00 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م
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