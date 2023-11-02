اليوم.. نظر دعوى التعويض من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، دعوى التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، بمبلغ 3 ملايين جنيه، يتهمه فيها بالسب والقذف.

وقضت المحكمة في وقت سابق بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

وكان الفنان محمد رمضان قام عمدًا باستعمال تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به "الحكاية"، حيث اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" به والمتاح للكافة الاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره.