شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: درجات تقييمات الشهر لصفوف النقل تضاف إلى مجموع الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن درجات تقييمات الشهور لصفوف النقل سواء بالفصل الدراسى الأول والثانى، تضاف إلى مجموع درجات الطالب في نهاية كل فصل دراسى، أى أن درجات الطالب في اختبارات الشهور لها دور في تحديد حالة الطالب راسب أم ناجح، مضيفة أن الطالب يحصل على الدرجة الأعلى في اختبارات الشهرين بالترم الأول والشهرين بالفصل الدراسى الثانى.

وكانت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .

- المستوي الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .