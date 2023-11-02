شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة المركز الأول 1000 جنيه.. جامعة القاهرة تطلق بطولة للشطرنج 5 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، عن إطلاق بطولة الجامعة فى الشطرنج فردى " طلبة وطالبات" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر المقبل وحتى 9 من نفس الشهر.

وتعقد فعاليات بطولة الشطرنج بجامعة القاهرة فى مركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية، وعلى الطلاب الراغبين فى الاشتراك التوجه إلى صالة الشطرنج بالمدينة الرياضية لتسجيل اسمائهم يوم الأحد 5 نوفمبر من الساعة الواحدة ظهرا.

وحددت جامعة القاهرة جوائز المسابقة، لتبدأ من 1000 جنيه للمركز الأول و900 جنيه للمركز الثانى و800 جنيه للمركز الثالث، و700 جنيه للمركز الرابع، و600 جنيه للمركز الخامس سواء للطلبة أو الطالبات.