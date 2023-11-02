شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % من القراء يؤيدون مطالب زيادة مخصصات دعم الحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم الحرف اليدوية والتراثية، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم الحرف اليدوية والتراثية. وأيد 88% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم الحرف اليدوية والتراثية، بينما عارض 12% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم الحرف اليدوية والتراثية.

الاستطلاع

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