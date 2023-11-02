شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة 965 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة 0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة " صوتك مسموع"، لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، على أن يتم البدء فى تلقى الشكاوى من صباح اليوم الخميس، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وإعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأكد آمنة في بيان اليوم، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة فى ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التى تم تفعيلها فى جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، لاستغلال الأراضى المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التنمية التى تنفذها الدولة، مؤكدًا على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضى المملوكة للدولة بكل قوة وحسم.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بفتح جميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة لتلقى كافة الشكاوى المتعلقة بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وهى عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) "، والبريد الإلكترونى [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم فى الحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

كما طالب وزير التنمية المحلية، من المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات، والمرور على الأراضى المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا على ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم خلال أمس الأربعاء إزالة 965 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 63 فدان، كما تم إزالة 118 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 25 ألف متر، كما تم تحرير 614 محضر للمخالفين والمتعدين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة لن نسمح بأى تعديات جديدة على الرقعة الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وإزالة كافة التعديات والبناء المخالف الذى تم رصده مؤخراً، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم محاسبة أى مسئول أو موظف بالأجهزة التنفيذية للمحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية يتقاعس عن أداء واجبه ودوره فيما يخص ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء أو عدم الإبلاغ عن المخالفات أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بوضع هذا الملف على رأس أولويات العمل اليومى وضرورة المتابعة لأى تعديات أو مخالفات تم رصدها حتى يتم إزالتها تماماً بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة مبادرة " صوتك مسموع " لأى بلاغات أو شكاوى من المواطنين عن وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الأزمات حتى يتم الإزالة.