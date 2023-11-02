شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "المعلمين": النقابة لم ينضم لها عضو جديد واحد منذ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن النقابة منذ 15 عاما لم ينضم لها عضو واحد جديد، موضحا أن ذلك نتيجة لعدم وجود تعيينات جديدة للمعلمين ووجود عجز كبير بالأعداد فى المحافظات، والذى بدوره انعكس على عضوية النقابة، حيث إنه يشترط أن يكون المعلم على رأس العمل لينضم إلى جداول نقابة المهن التعليمية.

وأشار شاهين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن النقابة من المقرر أن تستقبل أول طلب قيد للنقابة منذ ذلك الوقت، فور الانتهاء من إجراءات التعيين لدفعة الـ30 ألف معلم، والذين سيحصلون على عضوية النقابة.

من ناحية أخرى، كان قد أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة صرفت دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء المستحقين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف المعاشات للورثة فور توفير الموارد اللازمة للدفعة، مؤكدا أن النقابة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر، رغم الزيادة المستمرة فى أعداد أصحاب المعاشات بالنقابة.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات لليوم السابع،: أن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.