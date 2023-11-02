"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة: أمطار تصل لرعدية وشبورة كثيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد في بيان، إنه يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة طقس مائل إلى الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الهيئة، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى، وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 %، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، و مدينتي حلايب وشلاتين، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد، أنه يوجد شبورة مائية كثيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت الهيئة المواطنين، اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة.

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