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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط تكرار جرعة لقاح الأنفلونزا بنفس الموسم لتحسين المناعة؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الاشخاص ليسوا بحاجة إلي تكرار جرعات لقاح الأنفلونزا لتحسين المناعة .
وأضافت أن لقاح الإنفلونزا آمن ولا يمكن أن يصيب بالمرض وتابعت وزارة الصحة : اذا شعر الشخص الذى تم تطعيمة بألم أو حمى بسيطة فذلك رد فعل طبيعى للجهاز المناعى على اللقاح ولا يستمر إلا يومين بحد أقصى .
وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل:
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات
2- كبار السن
3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة
5- العاملين بالمجال الطبى
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
منشور وزارة الصحة
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