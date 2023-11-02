شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نعمل على ميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، إن رؤية الوزارة الاستثمارية ترتكز على 3 محاور أساسية، اولها احترام ملكية وسيادة الدولة وتأكيد وتأصيل مبدا الشفافية.

جاءت كلمة الوزير على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر.

وتابع حجازى، أن وزارة التعليم الفنى مؤمنة بأهمية مشاركة القطاع الخاص، موضحا إنه جارى تنفيذ 100 مدرسة تكنولوجية، وأن الوزارة تقوم بتشجيع بناء المدارس.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا لميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين، وتشجيع الصناديق الاستثمارية فى التعليم