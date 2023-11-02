شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة مهمة حول غسيل الخضراوات والفاكهة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الصحيحة لغسيل الخضراوات والفاكهة مؤكدة أنه لا يجب تنظيفها بالصابون لأن الصابون عبارة عن مواد كميائية وتمثل خطورة على صحة الإنسان.

ونصحت وزارة الصحة والسكان. بغسيل الخضر والفاكهة بالماء الجارى مع الدعك باليد أو الفرشاة لمدة 20 ثانية.

وبالنسبة لغسل الخضر والفاكهة بالماء الدافئ يفضل غسل الخضر والفاكهة دائما قبل تقشيرها، بالماء الدافئ للحصول على نتائج جيدة.

ومن جهة أخرى يمكن تنظيف بعض الخضراوات والفاكهة (مثل البطاطس، الجزر، الخوخ، التفاح باستعمال الفرشاة للتخلص من آثار وبقايا الأوساخ والأتربة العالقة بها.