شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ أعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالى، لطلاب التعليم الفنى بالمدارس الفنية، وفى ضوء التدريبات التى تمت للمرشحين على أعمال التحقق الداخلي، يتم تكليف المسئولين عن مهام التحقق الداخلى لأعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات وفقاً لكل نوعية للعام الدراسى الحالى و لا يتم قبول أية اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يأتى ذلك بناء على ترشيحات منسقي برامج التعليم الفني باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالادارة المركزية لمدارس التعليم الفني للسادة المحققين الداخليين، لتنفيذ أعمال التحقق الداخلى بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، فى ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كما يحب تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم والتأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومتسق وتأكيد قرارات التقييم التى يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج والتأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلى دقيقة وكاملة ودعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة وتنفيذ إجراءات المدرسة للتعامل مع التماسات التقييم المقدمة من الطلاب.