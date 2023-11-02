شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طرق ومحاور جديدة فى مدينة البدرشين بتكلفة 27.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة رصف 3 طرق ومحاور جديدة بمركز ومدينة البدرشين بإجمالي تكلفة 27.5 مليون جنيه، ضمن أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة للعام المالي الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

المحور الأول

تم البدء في توسعة وتطوير طريق أبو ربع المدخل الشمالي لمدينة البدرشين، والذي يخدم القادم من طريق مصر أسيوط إلى مدينة البدرشين من الداخل والمحاور المؤدية إلى الطرق السياحية، وذلك بطول 2كم وتوسعته ليصبح بعرض متوسط 14م بعد أن كان 8 بعد إزالة التعديات والبروز والإشغالات.



طريق أبو ربع



طريق أبو ربع



طريق أبو ربع



طريق أبو ربع



طريق أبو ربع

المحور الثاني

طريق الطرفاية البطيء وهو المدخل الجنوبي لمدينة البدرشين القادم من قرى جنوب البدرشين والعياط ويؤدى إلى طريق البدرشين ميت رهينة وطريق المريوطية ويعتبر مدخل حيوي للمدينة، وسيتم تطويره بطول 1.5كم وتوسعته ليصبح بمتوسط 15م بعد أن كان عرضه 10م، وذلك بعد إزالة البروز والتعديات.



طريق الطرفاية البطىء



طريق الطرفاية البطىء



طريق الطرفاية البطىء



طريق الطرفاية البطىء

المحور الثالث

طريق مركز التنمية المحلية بسقاره، والذي يربط بين طريق سقاره السياحي الذى سبق تطويره العام الماضى مع طريق سقاره البلد مرورا بمركز تدريب التنمية المحلية بسقاره، والذى يخدم العاملين على مستوى الجمهوريه لتدريبهم وإضافة الصقل المهنى لهم وتدريب القيادات وورش العمل، وسيتم تطويرة بطول 1600م وتوسعته ليصبح 10م بعد إزالة البروز والتعديات.