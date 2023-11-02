شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعى لـ 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي رقم 362 لسنة 2023 بشأن زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعي بمبلغ مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك مبلغ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022/2023

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد قررت صرف التوزيعات المستحقة علي حساب التوفير الإسلامي الذي يقدمه البنك، حيث إن بنك ناصر يقدم أعلى عائد إسلامي علي حسابات التوفير بنسبة تصل إلى 11%، حيث سبق توزيع ما قدره 7 %؜ تحت التسوية في شهر يوليو الماضي، وسيتم صرف 4 % بداية شهر نوفمبر المقبل.