شكرا لقرائتكم خبر عن وعد بلفور.. ماذا قال البابا شنودة الثالث عن ادعاء الاحتلال الإسرائيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر من عام 1917 كتب وزير الخارجية البريطانى آرثر جيمس بلفور رسالة إلى البارون ليونيل والتر روتشيلد يعبر فيها عن دعم الحكومة البريطانية لإقامة وطن يهودى فى فلسطين عرفت الرسالة فيما بعد باسم وعد بلفور.

وكان قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، قد تحدث خلال احتفالية اليوبيل الذهبى لجامعة الدول العربية فى عام 1995، عن القضية الفلسطينية والقدس، قائلا: "أما عن القدس، فاليهود يسمونها أرض الميعاد، ويقولون إنهم عاشوا فيها بوعد من الله، وأنا أقول لكم إنهم جاءوا إليها ليس بوعد من الله، وإنما بوعد من بلفور، فتعالت أصوات التحية والتصفيق داخل قاعة الاحتفال مشيدة بكلمة قداسة البابا".

وأوضح إنه لم يحدث أن هناك شعبا غضب منه الله مثلما غضب من اليهود، شارحا القصة من البداية، بأن الوعد الذى أعطاه الله أولا للآباء كانت له ظروفه، وكان له شروط خاصة ومدى زمنى معين انتهى فيه، فالعالم قديما كانت تسوده الوثنية وعبادة الأصنام، وأراد الله أن يحفظ مجموعة من الناس بعيدا عن التأثير الوثنى فى أرض الآباء والأنبياء، فكان نسل أبينا إبراهيم، ونسل حفيده يعقوب إسرائيل، وأعطاهم الله وعدا أن يعيشوا لكى يحفظوا الإيمان إلى أن يأتى الوقت لينتشر فيه الإيمان فى الأرض كلها وتذوب الوثنية وعبادة الأصنام ولكنه كان وعدا مشروطا.

وأدان البابا شنودة الثالث اعتداءات اليهود على أرض فلسطين، وقال: لا نقبل فلسطين إلا أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة تحكم نفسها بنفسها وكل ما فكرنا فيه أثناء اتفاقية غزة وأريحا أن هذه مجرد خطوة أولى تعقبها خطوات، ولكننا لم نجد هذه الخطوات بل وجدنا تنكرا للاتفاقيات السابقة، فالسلام الحقيقى يعطى لكل ذى حق حقه ونحن كرجال دين نطالب بحق وكرجال دين نطالب بالعدل.