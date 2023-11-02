شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة :رفع حالة الطوارئ الطبية بشمال سيناء لتقديم الإغاثات لمصابى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها لدعم علاج المصابين فى أحداث قطاع غزة بعد دخولهم من معبر رفح البرى مؤكدة توفير كافة سبل الرعاية الطبية .

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تجهيز كافة المستشفيات والمنشآت الصحية باختلاف تبعياتها ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم .

وقال : تم رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلاً عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.