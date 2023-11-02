شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وبنما بذكرى عيد الثورة ويوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد التبون، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.

وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحى جاد إلى سفارة الجمهورية الجزائراية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث الرئيس السيسى، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية بنما لورينتينو كورتيذر كوهين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة جمهورية بنما بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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