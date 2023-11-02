شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يرحب بفتح معبر رفح الحدودى والمرور الآمن لمواطنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الاتحاد الأوروبى بإجلاء عدد من مواطنيه وغيرهم من الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى الجرحى عبر معبر رفح الحدودى بين قطاع غزة ومصر.

جاء ذلك فى بيان صحفي قصير نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمى، مع الاشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الإنسانية إلى غزة ثلاث مرات لتصل إلى 78 مليون يورو، بهدف تمكين شركائه من مواصلة عملهم الإنساني دخل القطاع المُحاصر من قبل الجيش الإسرائيلى.

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