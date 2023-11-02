وزير الري: فجوة في المياه بمصر تتراوح بين 20 و21 مليار متر مكعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن موارد مصر المائية تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب، بينما تتطلب الاحتياجات المائية نحو 80 مليار متر مكعب؛ وهو ما يعني فجوة في المياه لابد من تغطيتها تتراوح بين 20 و21 مليار متر مكعب.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية بعنوان "دمج سياسات المياه والمناخ في الرؤى الوطنية للتنمية المستدامة"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الخامس من أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وقال وزير الري إنه يتم تعويض هذا العجز في المياه بين المتاح والاحتياجات من طريق إعادة استخدام المياه؛ لتعويض هذا الفارق، مضيفا أنه بالإضافة إلى إجراءات إعادة تدوير المياه، يتم استيراد الحبوب الغذائية من الخارج، وهو ما يعني استيراد مياه افتراضية في صورة هذه الحبوب.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعاني من الزيادة السكانية المستمرة ، وهو ما يمثل تحديا لتوفير المياه اللازمة لهم.. مؤكدا أن نصيب الفرد من المياه انخفض منذ الستينيات من 2000 متر مكعب إلى 500 متر مكعب، لافتا إلى أن هذه الكمية تمثل نصف حد الفقر المائي المقدر بـ1000 متر مكعب للفرد سنويا، مشيرا إلى أنه في القريب العاجل وفي ظل الزيادة السكانية سينخفض نصيب الفرد بشكل أكبر لنصل إلى حد الشح المائي.

وأكد سويلم أن وزارة الري تعمل على مواجهة هذه التحديات، من خلال تحسين كفاءة إدارة المياه، وأوضح أن مصر لديها 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، عبارة عن 33 ألف كيلومتر من الترع، و22 ألف كيلومتر من المصارف.

وشدد على أهمية تطهير هذه القنوات طوال العام مؤكدا أن الوزارة تقوم بتطهير وتنظيف هذه القنوات ما يصل إلى مرتين في الشهر، وذلك بهدف توصيل المياه للمزارعين في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.