رئيس" القابضة للمياه" يؤكد استعداد الشركة لتدريب ومشاركة خبراتها مع زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان استعداد الشركة وشركاتها التابعة، لاستقبال وفود عمل أو طلاب من دولة زامبيا في المدارس ومواقع العمل التابعة لها للتدريب والتعلم ومشاركة الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء ممدوح رسلان اليوم الخميس، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا كارليس ميلوبي، وسفير زامبيا في القاهرة جين توبلي، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارته لمصر في إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والإطلاع على التجربة المصرية، والاستفادة منها خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض الأنشطة والمشروعات في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ومستشار قطاع المرافق بوزارة الإسكان للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض رسلان - خلال اللقاء - التجربة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤية وأهداف الشركة القابضة للمياه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تجاوزت نسبة تغطية خدمة مياه الشرب 99% على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا أن قطاع الصرف الصحي شهد تطورا ملحوظا وزيادة معدلات نسبة تغطية الصرف الصحي بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن مشروعات التعاون الدولي تعتبر أحد الأدوار والمساهمات الرئيسية التي تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ مشروعات برنامج الصرف الصحي القومي لقرى مصر والذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة لتحسين تغطية خدمة الصرف الصحي بقري مصر لتتناسب مع معدلات التغطية بالمدن، وتحسين المستوى المعيشي والصحي لسكان المناطق الأكثر احتياجا، بما يتفق مع مفهوم التنمية الدولية لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق رخاء مجتمعي وتنمية اقتصادية وصحية وتعليمية.

من جانبه أعرب وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا كارليس ميلوبي، عن سعادته بالتواجد في مصر وما تحقق من طفرة تنموية غير مسبوقة والتعاون الكبير الذي يتم بين الدولة المصرية والدول الإفريقية في مختلف المجالات، مؤكدا حرصه على العمل على نقل التجربة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأعرب سفير زامبيا فى القاهرة، عن امتنانه وتقديره لجهود الجانب المصري لترتيب زيارة العمل الناجحة لوزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية في زامبيا، والوفد المرافق له لمصر بشكل عام وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل خاص، مشيدا بما شهده قطاع البنية التحتية والمياه والصرف في مصر من تطور ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، معربا عن إعجابه بما تحقق من شراكات مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية لا سيما مرافق مياه الشرب.

وعقب الاجتماع، اصطحب المهندس ممدوح رسلان، وزير زامبيل والسفير والوفد المرافق لهما، في جولة داخل محطة تنقية مياه روض الفرج، لتفقد مكونات المحطة، حيث استمعوا إلى شرح واف عن المحطة وملحقاتها بدءا من مآخذ المياه العكرة مروراً بالمروقات ومراحل التنقية حتى خروج المنتج النهائي للمواطنين، بجانب تفقد المعامل المسئولة عن قياس جودة المياه المنتجة، للاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة في مجال التنقية.