أمطار تصل لرعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 3 نوفمبر 2023، ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة، على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان، إنه يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأكدت أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأعلنت وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 %، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، و مدينتي حلايب وشلاتين، تصل لرعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأكدت شبورة مائية كثيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة.