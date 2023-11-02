طعنات في الصدر.. استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر في منطقة دار السلام بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قتل شقيقه الأكبر بطعنة في الصدر بعد أن تشاجر بسبب خلافات عائلية.

وأمرت النيابة بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير.

وأوضحت التحريات أن القاتل عمره 15 عامًا، سدد طعنات عديدة في صدر شقيقه الأكبر وعمره 23 عامًا.

وألقى القبض على المتهم التي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.