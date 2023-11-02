"خلصت علاقتي معاها وقتلتها عارية".. لماذا تخلص سائق من زوجته في الإسكندرية؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت دائرة قسم الرمل بالإسكندرية وبالتحديد بإحدى الشوارع المتفرعة من محطة السوق، جريمة قتل بشعة عندما أقبل سائق "توك توك" على قتل زوجته عقب انتهائهما من علاقتهما الحميمة، بسبب شكه في سلوكها عقب تلفظها بألفاظ بذيئة أثناء علاقتهما الحميمة.

واحدة من الجرائم الأسرية التي يتناولها "الخليج 365" تلك التي وقعت في عام 2020 بسبب شك الزوج في سلوك زوجته بعد 8 سنوات من الزواج "شاكك في تعدد علاقاتها مع الرجال".

الزوج هو "ح. ا" يعمل سائق "توك توك"، ارتبط بزوجته "ل" في عام 2012 وبعد الزواج عاشا حياتهما في سعادة إلى أن بدأ الزوج يشك في تعدد علاقات زوجته مع رجال آخرين.

لم يهدأ الزوج ودفعه الوضع إلى تغيير محل سكنه للابتعاد عما ثار حول زوجته من سمعة سيئة بين الجيران، في الوقت الذي قام فيه ابنه الأكبر "م. ح" بإخبار والده بأنها تجبره وشقيقه الأصغر "ع. ح"، على النوم، وإطفاء جميع الأضواء، للقيام بتصرفات غريبة على عادتها.

شكوك الزوج ازدادت بعدما لاحظ على زوجته بعض التغيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمة بينهما، فدارت ظنونه حول تعدد علاقاتها الجنسية مع أشخاص آخرين.

تلك الظنون التي تترسخ لدى الزوج يوميًا، دفعته للبحث عن دليل إدانة لزوجته منذ الأعوام الأولى للزواج، لكنه كان غير قادر على الوصول إلى خيط يحول تلك الشكوك إلى يقين؛ ما زاد من أزمة المتهم مع زوجته.

خلال اللقاء الأخير، وأثناء معاشرته لها سمع الزوجة الضحية تتلفظ ببعض العبارات "البذيئة" التي لم يتعود سماعها منها؛ لتزداد شكوكه بخيانتها له، وما أن انتهى حتى توجه إلى المطبخ، وأحضر سكيناً فيما كانت قد بدأت تستغرق في النوم وسدد إليها عدة طعنات قاتلة، ولم يتركها إلا جثة هامدة غارقة في دمائها.

لم ينتظر الزوج كثيرًا وقام بتسليم نفسه إلى مديرية أمن الإسكندرية، واعترف بقتل زوجته ليتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقيد القضية برقم 10085 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ثاني الرمل.

وبمناقشة المتهم، أقر بأنه لاحظ في الآونة الأخيرة تغييراً في سلوك زوجته، ما أثار الشكوك داخله، واعتقاده بأنها على علاقات متعددة مع بعض الأشخاص، وأقر المتهم في اعترافاته تفصيلاً بأنه عاشر زوجته ليلاً، قبل قيامه بقتلها.

الزوج -أوضح خلال مناقشته- توجه بعد الواقعة إلى والدته، وأخبرها بقيامه بقتل زوجته، واصطحبها معه إلى شقته، حيث شاهدت زوجة ابنها جثة هامدة غارقة في دمائها عارية تماماً، فقامت بوضع بعض الملابس عليها، كما قامت بغسل السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة، قبل أن ترافق ابنها "المتهم" إلى مديرية الأمن، وبحوزته سلاح الجريمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالانتقال إلى محل الواقعة، وتبين وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها أعلى السرير داخل الغرفة، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات لما نسب إليه من اتهام بالقتل العمد.