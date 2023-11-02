فتح باب التقديم بمعاهد معاوني الأمن.. الشروط والمزايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

ويبدأ موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للدفعة الجديدة اعتباراً من يوم السبت 4 نوفمبر 2023، ويستمر حتى يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 المقبل.

وتبدأ اختبارات القبول للدفعة الجديدة اعتباراً من يوم 11 نوفمبر 2023 المقبل، ويرصد "الخليج 365" شروط التقديم والمزايا للمتقدمين.

شروط التقديم:

- مصري الجنسية ومن أبوين مصريين

- السن: 19 سنة "لا يزيد عن 25 عامًا وقت التقديم"

- حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية

- ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة

- الطول: 170 سم "الذكور" - 160 سم "الإناث"

- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج

مزايا للمتقدمين:

- تحمل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة أثناء الدراسة

- مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة

- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي خلال الدراسة

- يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية