"هنتشري منك دولارات بسعر زيادة".. كيف سقط مالك مطبعة ضحية "المرأة اللعوب" بالإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي متهم بالنصب على المواطنين بحيلة استبدال العُملة المحلية بالعُملة الصعبة.

بدأت الواقعة ببلاغ من مالك مطبعة، مقيم بالجيزة، قال فيه إنه حضر إلى الإسكندرية لاستبدال مبلغ مالي من العُملة المحلية بعملات أجنبية.

قال مالك المطبعة إنه لدى وصوله، فوجئ بـ"ميكروباص" يستقلها أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخله عنوة ثم استولوا منه على المبلغ المالي وأنزلوه ثم لاذوا بالفرار.

تحريات الأجهزة الأمنية دلت ان وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصًا بينهم سيدتين، مقيمين بالإسكندرية والبحيرة.

اعترفت المتهمة أنها استدرجت المجني عليه من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوهمته بقدرتها على توفير العملات الأجنبية بأسعار مُربحة أزيد من السوق المصرفي ثم اتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ الخطة والاستيلاء على أمواله.

أرشد المتهمون عن السيارة المستخدمة في الواقعة، وجزء من الأموال بعد إنفاق جزء منها على متطلباتهم الشخصية.

أمرت النيابة المختصة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.