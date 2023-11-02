شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنفذ 8 مناطق لوجستية ضمن مشروعات تنمية سيناء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل 8 مناطق لوجيستية بشبة جزيرة سيناء، ضمن مشاريع التنمية التى تقودها الدولة فى سيناء، ويتم تنفيذ هذه المناطق 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وربطهم بالحدود الشرقية وهي:

منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا

منطقة لوجيستية خلف ميناء العوجة

منطقة لوجيستية بمنطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني

منطقة لوجيستية بمنطقة النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب

منطقة لوجيستية علي البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد

كما يتم إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر.

المناطق اللوجستية هى مساحات أرض يتم تخصيصها لتكون أماكن للتصنيع أو التخزين أو تجمع أكثر من نشاط، ويرتبط وجودها بالموانئ ومناطق الإنتاج والتصنيع والتصدير، بالإضافة لربطها بالسكك الحديدية والطرق البرية وترفيقها بالخدمات والاتصالات والمرافق اللزمة.

وفى السياق أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة تنفذ مشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان ، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500كم، والذى يساهم في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلي الخارج وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.