شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشبخ، أن الفعاليات الختامية لأسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تضمنت تكريم الشركات والمنشآت المشاركة في اسبوع السلامة والصحة المهنية ، وعدد من المتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت ومنظمي الفعاليات ، وحصلت أحد شركات البترول على جائزة المركز الأول ضمن تقييم المنشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
وخلال كلمته قدم مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة وجميع مسؤولي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لإهتمامهم بتحسين الأدوار المنوطة بهم وفق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على العمال الذين هم سواعد تحقيق تنمية الدولة المصرية وتقدمها ، مؤكداً على إستمرار الوزارة والمديرية فى القيام بمهامها نحو توعية كافة العاملين بمختلف القطاعات باهمية توفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق المعايير الدولية حفاظاً على مقدرات الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.
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