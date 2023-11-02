شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الزراعة بحى المرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حملة مكبرة لإزالة التعديات على عدد من قطع الأراضى الزراعية بحوض شاكر بحى المرج ، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة، لما يتم إزالته لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، على وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.

رافق المحافظ خلال الحملة الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .